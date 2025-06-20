В сеть утекли логины и пароли пользователей по всему миру: что делать и как обезопасить себя

Для каждого сервиса рекомендуется создавать отдельный пароль, чтобы в случае взлома одной учетной записи злоумышленники не получили доступ и к остальным. Основным принципом надежности пароля является его уникальность и достаточная длина: не менее 12−16 символов. Пароль должен включать в себя сочетания заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Такие комбинации должны быть легко запоминаемыми для пользователя, но сложными для подбора другими людьми.