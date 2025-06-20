В сеть утекли логины и пароли пользователей по всему миру: что делать и как обезопасить себя

В борьбе против хакеров и сливов паролей нужно придумывать более сложные комбинации и использовать двухфакторную аутентификацию.
Специалисты из Cybernews обнаружили 19 июня утечку 16 млрд логинов и паролей пользователей Telegram, Apple, Google, GitHub, а также различных соцсетей, VPN-платформ и государственных онлайн-сервисов. В Forbes отметили, что большая часть этих комбинаций логинов и паролей — новые и ранее не публиковались. Слитые личные данные злоумышленники могут использовать для фишинговых атак и несанкционированного захвата аккаунтов. Что делать в такой ситуации — в материале URA.RU.
Как защитить свой аккаунт от хакеров.
В первую очередь, следует оперативно сменить пароли ко всем учетным записям. В частности, важно защитить электронную почту — она зачастую используется для восстановления доступа к другим сервисам, уточнил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов для «Царьграда». Также стоит сделать новый пароль в приложениях банков, соцсетях и мессенджерах.
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Как придумать надежный пароль.
Для каждого сервиса рекомендуется создавать отдельный пароль, чтобы в случае взлома одной учетной записи злоумышленники не получили доступ и к остальным. Основным принципом надежности пароля является его уникальность и достаточная длина: не менее 12−16 символов. Пароль должен включать в себя сочетания заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Такие комбинации должны быть легко запоминаемыми для пользователя, но сложными для подбора другими людьми.
Зачем нужна двухфакторная аутентификация.
Тем не менее, в современных условиях одной смены паролей недостаточно. Специалисты советуют обязательно активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. В первую очередь, — в электронной почте, банковских сервисах, аккаунтах в соцсетях и мессенджерах.
Этот механизм обеспечивает дополнительный уровень защиты. Так, даже если злоумышленнику удастся получить ваш пароль, без второго фактора — например, одноразового кода из SMS, специального приложения-аутентификатора или физического ключа — получить доступ к учетной записи будет невозможно.
Еще один помощник — менеджер паролей.
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Менеджеры паролей играют важную роль в обеспечении безопасности пользовательских данных, рассказал ведущий специалист по повышению осведомленности о безопасности в KnowBe4 Джаввад Малик для Forbes. С их помощью можно создавать, безопасно сохранять и автоматически вводить уникальные и сложные пароли для различных онлайн-сервисов. При этом доступ к самому менеджеру паролей должен быть надежно защищен сложным мастер-паролем и двухфакторной аутентификацией.
Базовые правила при обнаружении подозрительных ссылок и адресов почт.
В целом, нужно внимательно относиться к возможным фишинговым атакам. Как правило, после масштабных утечек данных хакеры усиливают свою активность, рассылая электронные письма и сообщения от имени известных компаний и организаций. Рекомендуется обязательно проверять подлинность адреса отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать сомнительные вложения.
Как личные данные попадают в сеть.
В большей степени утечки данных происходят непреднамеренно Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Виды утечек данных можно разделить на две категории: преднамеренные и непреднамеренные. Наибольшее количество непреднамеренных утечек фиксируется в медицинской отрасли: до 60% случаев происходит по вине сотрудников. При этом лишь 20% утечек совершены намеренно, а остальные вызваны недостаточной квалификацией персонала.
Значительная доля непреднамеренных утечек также наблюдается в образовательных учреждениях и в сфере ЖКХ. Однако, если рассматривать ситуацию в мировом масштабе, то 72% всех сливов происходят в результате умышленных действий. Чаще всего объектами подобных атак становятся госорганы, финансовые учреждения и страховые компании.
Куда хакеры сливают личные данные пользователей и для чего их используют.
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Не секрет, что утечки персональных данных способствуют росту мошеннической активности. Если звонит неизвестный номер и собеседник представляется сотрудником банка, то велика вероятность, что это попытка обмана. Для каждого банка существуют официальные номера: например, Сбербанка — 900, ВТБ — 1000.
Нередко слитые сведения используются и в маркетинговых целях. Проведя небольшой анализ собранных с различных сервисов данных, можно создать подробный профиль пользователя: выяснить его предпочтения в еде, любимые места и интересы в медиаконтенте. Обладая такой информацией, маркетологи могут точнее определять потребности человека и более эффективно воздействовать на него.
Доступ к подобным базам данных зачастую происходит через даркнет — закрытый сегмент интернета, доступный только с помощью специальных браузеров. В нем обеспечивается полная анонимность пользователей за счет использования зашифрованных соединений между участниками сети.
Дополнительную популярность набирают telegram-каналы и боты, предлагающие персональные данные за небольшую плату при предоставлении фамилии, имени, отчества или номера телефона. Такие сервисы функционируют по двум основным принципам:
Большинство telegram-ботов работают по модели OSINT (Open Source Intelligence), используя открытые и легкодоступные источники информации через API различных интернет-ресурсов и служб;Также некоторые боты обращаются к нелегальным базам данных. Однако этот способ менее надежен, поскольку такие базы часто устаревают и не обновляются, что негативно сказывается на достоверности сведений.