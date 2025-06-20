«Манипуляции»: многоженец Сухов ответил дочери, обвинившей его в домогательствах

— Я вам могу показать переписки до 19 мая. Вы там видели негатив? У нас были сложности в общении с Анной до 14 лет. А когда ей исполнилось 14, она стала приходить в гости. Да, непростой ребенок, у нее есть трудности, она по-другому размышляет, даже определенным образом, — заявил многоженец.