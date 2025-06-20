«Манипуляции»: многоженец Сухов ответил дочери, обвинившей его в домогательствах

Многоженец Иван Сухов прокомментировал слова дочери, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Его слова прозвучали в эфире телеканала ТВЦ.
Ошарашенный отец отрицает все обвинения со стороны дочери: он предположил, что она подверглась манипуляциям со стороны продюсеров шоу или депутатов, присутствовавших на съемках. По словам Сухова, он не понимает, как его ребенок мог такое сказать.
— Я вам могу показать переписки до 19 мая. Вы там видели негатив? У нас были сложности в общении с Анной до 14 лет. А когда ей исполнилось 14, она стала приходить в гости. Да, непростой ребенок, у нее есть трудности, она по-другому размышляет, даже определенным образом, — заявил многоженец.
Обвинение в адрес Ивана Сухова прозвучало в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале 9 июня. Старшая дочь многоженца подчеркнула, что изнасилования не произошло, но ее отец совершал развратные действия.
Когда девушке было 14 лет, отец якобы заставлял ее трогать его половой орган. Так мужчина учил дочь «быть хорошей женой». После этого заявления в отношении Сухова начали проверку, но сам он отрицает вину и обвиняет Анну в клевете. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала.