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В Госдуме перечислили условия для возвращения Instagram* в Россию

Депутат Горелкин: Instagram* может вернуться в Россию, если покается.

Источник: Комсомольская правда

Социальная сеть Instagram* может получить возможность вернуться на российский рынок при выполнении ряда условий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По словам парламентария, для этого компания должна в полной мере соблюдать российское законодательство, включая обязательное открытие представительства в стране. Кроме того, Горелкин потребовал публичных извинений перед российскими пользователями.

«Владельцы Instagram* активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть», — заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что сервис YouTube сможет полноценно функционировать в стране, если разработчики выполнят несколько условий.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, работа компании запрещена на территории России.