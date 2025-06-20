В Госдуме перечислили условия для возвращения Instagram* в Россию

Социальная сеть Instagram* может получить возможность вернуться на российский рынок при выполнении ряда условий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
По словам парламентария, для этого компания должна в полной мере соблюдать российское законодательство, включая обязательное открытие представительства в стране. Кроме того, Горелкин потребовал публичных извинений перед российскими пользователями.
«Владельцы Instagram* активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть», — заключил депутат.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что сервис YouTube сможет полноценно функционировать в стране, если разработчики выполнят несколько условий.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, работа компании запрещена на территории России.