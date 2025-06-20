Во Владивостоке перекроют улицу Тухачевского более чем на месяц

С воскресенья, 22 июня, во Владивостоке будет перекрыт участок улицы Тухачевского на БАМе. Ограничения для транспорта и парковки продлятся до 30 июля, то есть более месяца.
Причиной временного закрытия дороги стала прокладка магистральной линии водоснабжения к жилому комплексу «Футурист», об этом сообщили «Новости Владивостока на VL.ru».
В рамках работ планируется уложить 1047 метров полиэтиленовой трубы диаметром 355 мм и провести разработку траншеи протяжённостью 50 метров. Проект реализуется в два этапа.
Для автомобилистов организован объезд по дороге возле гаражного кооператива № 86, а также вдоль домов по улице Тухачевского, 72, 46 и 48а.
Работы проводятся в рамках городской программы по обновлению инженерных сетей и обеспечению новых жилых комплексов современными коммуникациями.