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Во Владивостоке перекроют улицу Тухачевского более чем на месяц

Работы, из-за которых ограничат движение, связаны с подключением нового жилого комплекса к системе водоснабжения.

Источник: Аргументы и факты

С воскресенья, 22 июня, во Владивостоке будет перекрыт участок улицы Тухачевского на БАМе. Ограничения для транспорта и парковки продлятся до 30 июля, то есть более месяца.

Причиной временного закрытия дороги стала прокладка магистральной линии водоснабжения к жилому комплексу «Футурист», об этом сообщили «Новости Владивостока на VL.ru».

В рамках работ планируется уложить 1047 метров полиэтиленовой трубы диаметром 355 мм и провести разработку траншеи протяжённостью 50 метров. Проект реализуется в два этапа.

Для автомобилистов организован объезд по дороге возле гаражного кооператива № 86, а также вдоль домов по улице Тухачевского, 72, 46 и 48а.

Работы проводятся в рамках городской программы по обновлению инженерных сетей и обеспечению новых жилых комплексов современными коммуникациями.