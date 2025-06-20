Директор учебного центра в Магнитогорске лишился Lexus из-за фиктивных дипломов

В Магнитогорске в суд передали уголовное дело руководителя учебного центра «Лидер плюс». Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.
По версии следствия, директор получил в общей сложности 520 тыс. рублей от 33 человек. За деньги он выдал водителям спецтехники свидетельства о прохождении профессиональной переподготовки. В действительности водители обучение не проходили.
— Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на транспортное средство обвиняемого — Lexus NX200 стоимостью более 1,7 млн рублей, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.