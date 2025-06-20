Названы сроки завершения строительства моста между РФ и КНДР

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока, в своём интервью для РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме поделился информацией о ходе возведения первого автомобильного моста, призванного соединить Россию и КНДР. По его словам, работы идут полным ходом и их планируется завершить в течение двух лет.