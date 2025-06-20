Названы сроки завершения строительства моста между РФ и КНДР

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока, в своём интервью для РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме поделился информацией о ходе возведения первого автомобильного моста, призванного соединить Россию и КНДР. По его словам, работы идут полным ходом и их планируется завершить в течение двух лет.
Возведение моста началось в соответствии с намеченным планом, активно ведётся с обеих сторон, что позволяет нам надеяться на его завершение в указанный срок, подчеркнул он.
Общая длина мостового перехода вместе с подъездными путями составит 4,7 километра. Непосредственно мостовой пролёт протянется на один километр. Российская часть сооружения займёт 424 метра, а северокорейская — 581 метр. Ширина моста составит 7 метров, обеспечивая две полосы движения. В непосредственной близости от перехода будет организован пункт пропуска для автотранспортных средств.
Напомним, что в июне 2024 года, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян, между Россией и КНДР был подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе договор о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.
Торжественная церемония начала строительства автомобильного перехода между двумя странами состоялась в конце апреля 2025 года. В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон и председатель правительства РФ Михаил Мишустин, которые общались в формате видеоконференции.
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