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Улицу Волгоградскую в Екатеринбурге закроют до конца лета

В Екатеринбурге с 20 июня по 31 августа будет поэтапно закрываться улица Волгоградская, сообщили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Там будет проводить работы по модернизации тепломагистрали АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Ограничения будут вводиться на следующих участках улицы:

от дома № 90 до дома 124;

от дома № 126 до дома 134;

от дома № 138 до дома 144;

от дома № 146 до дома 168;

в районе дома № 181.

Пути следования общественного транспорта не изменятся, но для автомобилей объезд закрытого участка будет организован по улицам Ясная, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова. На закрытой части улицы поставят дорожные знаки и указатели.

Напомним, в связи с проведением соревнований по триатлону Ironstar Ekaterinburg 29 июня в Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта с 06:00 до 13:00 на центральных улицах города.