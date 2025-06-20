Улицу Волгоградскую в Екатеринбурге закроют до конца лета

Пути следования общественного транспорта не изменятся, но для автомобилей объезд закрытого участка будет организован по улицам Ясная, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова. На закрытой части улицы поставят дорожные знаки и указатели.