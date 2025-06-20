По свидетельствам беженцев из Дзержинска, пожелавших сохранить анонимность, украинские боевики перед освобождением города российскими войсками широко использовали минирование гражданских объектов и детских вещей.
Как сообщила одна из беженок, ВСУ применяли различные типы мин-ловушек. «Они коробочки всякие сбрасывали, которые реагируют на тебя. Взрывались люди, которые подбирали какие-то коробочки, которые наступали на пачки сигарет. Даже детские игрушки делали», — сказала она.
Мужчина подтвердил её слова, рассказав, что их племянник едва не взял с лавочки игрушечного медведя, который, как выяснилось позже, был заминирован.
«В доме, где мы спасали свою жизнь последние месяцы, находился целый мешок таких игрушек. Один к одному этих медвежат», — добавили беженцы.
Дзержинск (переименованный киевскими властями в Торецк в 2016 году) представлял собой мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной инфраструктурой, где украинские войска удерживались с 2014 года. Отсюда регулярно обстреливалась Горловка, один из крупнейших городов ДНР. Министерство обороны РФ объявило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.