Военнослужащий из Усть-Кута погиб в зоне СВО

22 июня в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Денис Прохоров пал 11 апреля 2025 года во время выполнения боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Кута, бойцу было 25 лет.
Боец пал во время выполнения боевых задач.
22 июня в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Денис Прохоров пал 11 апреля 2025 года во время выполнения боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Кута, бойцу было 25 лет.