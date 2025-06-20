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Военнослужащий из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Боец пал во время выполнения боевых задач.

Источник: IrkutskMedia.ru

22 июня в Усть-Куте состоится прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Денис Прохоров пал 11 апреля 2025 года во время выполнения боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Кута, бойцу было 25 лет.