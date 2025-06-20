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Ракета ВС Ирана упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева

Дым от падения баллистической ракеты ВС Ирана был замечен рядом с офисом Microsoft на юге Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Ракета Вооруженных сил Ирана упала недалеко от офиса американской компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«Дым виден около офиса Microsoft в городе Беэр-Шева после удара иранской баллистической ракеты», — говорится в сообщении.

Вместе с публикацией издание выложило фотографию, на которой запечатлен дым от инцидента у здания офиса. Отмечается, что снаряд упал рядом с жилыми многоэтажными домами, спровоцировав возгорание нескольких автомобилей, находившихся неподалеку. Расположенные рядом с точкой падения здания также получили повреждения.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран нанес очередной ракетный удар в сторону Израиля в ночь на пятницу 20 июня. В некоторых регионах страны была объявлена воздушная тревога.