Ракета ВС Ирана упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева

Вместе с публикацией издание выложило фотографию, на которой запечатлен дым от инцидента у здания офиса. Отмечается, что снаряд упал рядом с жилыми многоэтажными домами, спровоцировав возгорание нескольких автомобилей, находившихся неподалеку. Расположенные рядом с точкой падения здания также получили повреждения.