Иранская ракета атаковала IT-компанию CyberSpark в израильском Беэр-Шеве

19 июня в пресс-службе Совета национальной безопасности исламской республики сообщили, что Иран прекратит свои атаки только после того, как Израиль «будет наказан» и «выплатит репарации». Иранская армия начала новую серию комбинированных ударов по израильской территории с помощью ракет и дронов.