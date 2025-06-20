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Иранская ракета атаковала IT-компанию CyberSpark в израильском Беэр-Шеве

Иран атаковал ракетой израильский город Беэр-Шева на юге страны — снаряд упал возле IT-компании CyberSpark. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в местной газете Israel Hayom.

Иран атаковал ракетой израильский город Беэр-Шева на юге страны — снаряд упал возле IT-компании CyberSpark. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в местной газете Israel Hayom.

Организация предоставляла услуги кибербезопасности для ЦАХАЛ.

По данным издания, в результате произошедшего получили травмы минимум 18 человек. Кроме того, ракета поспособствовала возгоранию нескольких машин, также повреждения получили жилые дома.

Однако, согласно информации от местного 12 канала, пострадали минимум 30 людей. На месте произошедшего работают сотрудники экстренных служб. Также власти закрыли Северный вокзал города.

19 июня в пресс-службе Совета национальной безопасности исламской республики сообщили, что Иран прекратит свои атаки только после того, как Израиль «будет наказан» и «выплатит репарации». Иранская армия начала новую серию комбинированных ударов по израильской территории с помощью ракет и дронов.

Кроме того, Иран поразил штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад», расположенную недалеко от Тель-Авива. Также Тегеран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе.

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