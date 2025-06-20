Новосибирцев ждёт повышение тарифов на электроэнергию с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Новосибирской области вырастут тарифы на электроэнергию, сообщили в пресс-службе «Новосибирскэнергосбыта».
Для большинства жителей региона, потребляющих до 3900 кВтч в месяц, стоимость увеличится с 3,66 до 4,12 рубля за кВтч.
Для городского населения, расходующего от 3901 до 6000 кВтч в месяц, тариф повысится с 5,32 до 6,18 рубля. При потреблении свыше 6001 кВтч стоимость изменится с 7,11 до 7,36 рубля за кВтч.
Сельским жителям, потребляющим до 3900 кВтч в месяц, придётся платить 3,29 рубля вместо 2,93. При расходе от 3901 до 6000 кВтч тариф вырастет с 4,26 до 4,94 рубля, а свыше 6001 кВтч — с 5,69 до 5,89 рубля за кВтч.