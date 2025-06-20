Когда каждый — на грани. Почему уровень агрессии в Узбекистане продолжает расти

Это не единичные случаи. Это тревожный социальный симптом. В обществе растёт порог агрессии. Всё чаще мы живём на пределе нервов, и достаточно самой малости, чтобы обычный день превратился в драку.
Почему это происходит?
Простой взгляд на проблему — «люди озлобились», «не умеют сдерживаться», «стали хамами». Но если копнуть глубже — причина не в людях как таковых, а в той среде, в которой они живут.
Один из корней проблемы — чувство глубокой несправедливости, укоренившееся в общественном сознании. Граждане не верят, что их жалобы кто-то услышит. Не верят, что спор можно решить через МВД, суд или хокимият. И поэтому выбирают способ, который ощущается более действенным — злость, давление, физическая сила.
Сегодня в Узбекистане есть масса платформ, через которые можно пожаловаться: call-центры, телеграм-боты, приложения. Но у большинства граждан сложилось чёткое ощущение: всё это — просто картинка. «Жалуйся, не жалуйся — всё равно ничего не изменится». Если ты столкнулся с несправедливостью — жди, терпи, или сам решай.
В результате человек годами сталкивается с игнором от государственных структур, не получает ответов, видит, что «у кого связи — тот прав», он теряет веру в систему. А когда исчезает ощущение справедливости — остаётся только внутреннее напряжение. А потом — вспышка. Быстрая, дикая, разрушительная.
Общество, где никто не слышит
Люди ежедневно живут в условиях стресса: постоянные перебои с электричеством, скачки цен, растущий разрыв между богатыми и остальными, и главное — ощущение беспомощности перед системой, которая вроде бы должна служить, но чаще просто не замечает.
Это копится. Люди не умеют — и не имеют возможности — выплеснуть эти эмоции конструктивно. И тогда они выплёскиваются на соседей, на водителя, на женщину в очереди, на ребёнка в школе.
Психологи называют это эффектом «замещённого гнева». Люди злятся не только на того, кто их толкнул или подрезал. Они злятся на всё, что не могут изменить: коррупцию, бедность, хамство чиновников, низкую зарплату, безответственность. Но выговориться, пожаловаться — невозможно. Поэтому злость копится и взрывается там, где проще всего — на случайном прохожем.
Нам всем конец?
Решение, как это ни парадоксально, лежит не в укреплении силовой составляющей — МВД, СГБ и прокуратуры, а в доверии. Общество должно начать чувствовать, что его видят и слышат. Что справедливость возможна. Что проблемы можно решать — и не обязательно кулаками.
Нужно, чтобы жалобы реально рассматривались, а не растворялись под надписью «оставляйте заявку на сайте». Чтобы сотрудники МВД, суды, и участковые реально действовали, а не занимались отписками, чтобы чиновники общались с людьми, а не читали с бумажек.
Когда в обществе разваливаются механизмы справедливости, единственное, что остаётся человеку — это кулак. Но общество, в котором люди всё решают кулаками, рано или поздно становится опасным для всех — даже для тех, кто в «золотой броне».
Общество — как зеркало государства. И если оно трещит по швам, то, возможно, стоит заглянуть вглубь — а не винить тех, кто и так уже слишком долго живёт на пределе.