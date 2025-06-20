Когда каждый — на грани. Почему уровень агрессии в Узбекистане продолжает расти

Vaib.uz (Узбекистан. 20 июня). В последнее время социальные сети в Узбекистане всё чаще наполняются видео с уличными ссорами, драками на дорогах, конфликтами в магазинах и даже случаями насилия в школах. Поводом может стать что угодно: кто-то не так посмотрел, не уступил дорогу, не пропустил в очереди. Люди реагируют мгновенно, импульсивно, с криками, угрозами и кулаками.