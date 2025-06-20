В Называевском районе Омской области запущен новый газопровод

Новый газопровод обеспечит газификацией 521 домовладение и шесть котельных социальных и культурных учреждений в селах Лорис-Меликово, Черемновка, Богодуховка, а также деревнях Спасск, Фомиха и Кочковатка. Для подключения населенных пунктов были проложены внутрипоселковые сети общей протяженностью 35,4 км и установлены 12 пунктов редуцирования газа. На данный момент специалисты подключили к природному газу 50 домовладений в селах Лорис-Меликово и Черемновка.