В Называевском районе Омской области запущен новый газопровод

В Называевском районе Омской области специалисты «Омскоблгаз» завершили строительство и ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Объект, протяженностью 49,6 км, построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021 — 2025 годы.
Новый газопровод обеспечит газификацией 521 домовладение и шесть котельных социальных и культурных учреждений в селах Лорис-Меликово, Черемновка, Богодуховка, а также деревнях Спасск, Фомиха и Кочковатка. Для подключения населенных пунктов были проложены внутрипоселковые сети общей протяженностью 35,4 км и установлены 12 пунктов редуцирования газа. На данный момент специалисты подключили к природному газу 50 домовладений в селах Лорис-Меликово и Черемновка.
«Газовые сети подведены к каждому дому, и мы активно подключаем население. Наша цель — обеспечить комфортные условия для жителей Называевского района и подготовить их к новому отопительному сезону», — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
От жителей района уже поступило более 200 заявок на догазификацию, из которых оформлено свыше 100 договоров. Работы продолжаются, чтобы к новому отопительному сезону еще больше семей смогли перейти на современное, экологичное и экономичное топливо.
Ранее мы писали, что на модернизацию тепловых сетей Омска могут выделить дополнительные 195 млн рублей.