Самарский кардиолог рассказала, как уйти от ишемической болезни сердца

Инна Скрипник, заведующая организационно-методическим отделом самарского клинического кардиодиспансера имени Полякова и практикующий кардиолог, рассказала о связи между недостаточной двигательной активностью и повышенным риском возникновения ишемии миокарда:"Регулярная физическая нагрузка положительно влияет на функции сердечно-сосудистой системы, улучшает кровоток и укрепляет сердце.