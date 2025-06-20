Самарский кардиолог рассказала, как уйти от ишемической болезни сердца

Инна Скрипник, заведующая организационно-методическим отделом самарского клинического кардиодиспансера имени Полякова и практикующий кардиолог, рассказала о связи между недостаточной двигательной активностью и повышенным риском возникновения ишемии миокарда:
"Регулярная физическая нагрузка положительно влияет на функции сердечно-сосудистой системы, улучшает кровоток и укрепляет сердце.
Она способствует нормализации уровня холестерина, артериального давления и веса человека, снижая вероятность формирования атеросклеротических изменений сосудов — ключевой причины ишемического поражения сердечной мышцы".
По её словам, малоподвижный образ жизни увеличивает шансы появления ишемической болезни примерно на треть (30%).
Также спорт помогает справляться со стрессовыми ситуациями и поддерживать эмоциональную стабильность, что благотворно сказывается на состоянии сердца.
Кардиологи советуют обеспечивать себе хотя бы 150 минут средней интенсивности физических нагрузок каждую неделю либо 75 минут энергичных занятий.
Полезными будут ходьба, пробежки, плавание. Даже незначительные перемены образа жизни способны существенно поддержать здоровье вашего сердца.
Оптимально предварительно получить консультацию врача или специалиста по лечебной физкультуре.
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