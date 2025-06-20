«Заходят с ноги в роддом»: Госдума хочет спасти младенцев от фармкомпаний

В Госдуме хотят ввести запрет на навязывание детских смесей в роддомах.
В Госдуме РФ разрабатывается законопроект, который предусматривает запрет на навязывание собственной продукции производителей детских смесей в роддомах. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на полях ПМЭФ-2025.
«Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома», — сказала Буцкая. Ее слова приводит ТАСС.
Она подчеркнула, что в 1990-х и 2000-х годах фармацевтические компании часто навязывали свои препараты в поликлиниках и больницах. По ее словам, подобная практика была впоследствии прекращена повсеместно, кроме роддомов.
«Вот именно туда приходят производители различных лечебных смесей для детей. Они в подарок приносят, а потом мамы с этой смесью, которую им подарили, приходят домой, у них же в голове, что это врачи дали в роддоме, значит, это хорошо для ребенка. А потом 40 тыс. в месяц они тратят на покупку этих смесей», — отметила парламентарий.
Она отметила, что данные смеси уступают по полезности грудному вскармливанию и могут способствовать развитию ожирения и диабета, а также связаны с повышенным риском аутизма. По ее мнению, решить возникшую проблему возможно исключительно на федеральном законодательном уровне, поскольку разъяснительная работа не дает должного эффекта.
Ранее в России рассматривался законопроект об обязательном соблюдении ГОСТов при производстве детского питания, который также был направлен на повышение стандартов качества и защиту потребителей. Инициатива сопровождалась опасениями бизнеса по поводу роста расходов и возможного сокращения ассортимента, однако регуляторы подчеркивали важность системного подхода к контролю над детскими продуктами.