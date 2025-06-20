«Заходят с ноги в роддом»: Госдума хочет спасти младенцев от фармкомпаний

«Вот именно туда приходят производители различных лечебных смесей для детей. Они в подарок приносят, а потом мамы с этой смесью, которую им подарили, приходят домой, у них же в голове, что это врачи дали в роддоме, значит, это хорошо для ребенка. А потом 40 тыс. в месяц они тратят на покупку этих смесей», — отметила парламентарий.