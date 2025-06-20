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Топ-5 главных новостей в Молдове 20 июня 2025: Почему у туристов из Молдовы не принимают за границей «старые» доллары; все, кто против ПАС — те «агенты Кремля»; как власти Молдовы

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 20 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 20 июня 2025:

1. Если видите бедность в Молдове, коррупцию, развал и невыплату зарплат железнодорожникам, значит вы — агент Кремля: Почему у власти на все вопросы — один ответ.

2. Власть в Молдове теряет чувство меры: «Каннский лауреат», которого чествовала в парламенте ПАС, оказался почти из подворотни.

3. Туристам из Молдовы разъяснили, принимают ли «старые» доллары в Турции и Египте: Как не остаться без покупок в заморских странах.

4. Совет по аудиовизуалу в Молдове похож на паноптикум: Отказывается рассматривать жалобу Алексея Лунгу на Майю Санду — «Мы не можем ставить президента на один уровень с простым просителем».

5. Гражданка Молдовы пыталась вывезти из страны «золотой запас»: Таможенники нашли у нее более полусотни золотых украшений, которые она не задекларировала.

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