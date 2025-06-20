Рысь заметили в Ленинском районе Иркутска

Сегодня днем, 20 июня, граждане сообщили в полицию о том, что заметили рысь в районе кладбища возле объездной дороги Ново-Ленино Иркутска. Информация о выходе хищника проверяется, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, на место направляются сотрудники специализированной организации для отлова дикого животного и сотрудники ППС городского управления полиции.
Напомним, 3 июня в полицию поступило сообщение о появлении рыси в Иркутске. Горожане видели зверя около 22.30 2 июня в переулке Богданова. В ходе выезда сотрудников экстренных служб животное не обнаружено.