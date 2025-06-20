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В Ростове-на-Дону рабочая неделя завершится солнечной и теплой погодой

В пятницу, 20 июня, в Ростове ожидается до +24 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в конце рабочей недели. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В пятницу, 20 июня, на протяжении всего дня гостей и жителей города порадует солнечная погода. После затяжных дождей для ростовчан это станет настоящим праздником. Утром столбики термометров покажут до +22 градусов, в дневное время воздух прогреется до +24. Вечером станет прохладнее на несколько градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

На протяжении всего дня ожидается юго-западый ветер. Его порывы достигнут пяти метров в секунду.

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