В Ростове-на-Дону рабочая неделя завершится солнечной и теплой погодой

В пятницу, 20 июня, на протяжении всего дня гостей и жителей города порадует солнечная погода. После затяжных дождей для ростовчан это станет настоящим праздником. Утром столбики термометров покажут до +22 градусов, в дневное время воздух прогреется до +24. Вечером станет прохладнее на несколько градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.