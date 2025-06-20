В Беларуси суд оштрафовал перевозчика за льготы на несуществующих сотрудников. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Согласно информации, комиссия ведомства установила нарушения антимонопольного законодательства компанией «Эльмивита» (указанная компания занимается перевозкой инвалидов и малоподвижных граждан) при использовании преференциальной поправки в государственных закупках.
В пресс-службе отметили, что при участии в отдельных процедурах госзакупок названная фирма заявляла о наличии сотрудников инвалидов для получения 15% преференции. Но в период с февраля по ноябрь 2023 года таких работников в штате фирмы не было.
В МАРТ обратили внимание, что подобное вводило заказчиков в заблуждение, а также нарушало антимонопольное законодательство. В связи с этим суд оштрафовал фирму на 4200 рублей. Вместе с тем директор был оштрафован более чем на 800 рублей.
Ранее в Слонимском районе помощник вальщика леса спровоцировал крупный пожар, причинив ущерб на 168 000 рублей: «Признался, что курил и бросал окурки на землю».
Тем временем МАРТ потребовал, чтобы маркетплейс Ozon прекратил продажу безалкогольного пива.
Кстати, Мингорисполком сказал, что делать, если затопило квартиру.