Казахстанца признали жертвой политических репрессий спустя десятилетия

Как следует из материалов дела, в 1984 году житель Актобе по направлению партийных и профсоюзных органов был зачислен на подготовительное отделение Казахского государственного университета (КазГУ), а в следующем году поступил на факультет философии и экономики. Однако уже в 1986 году его отчислили с 2 курса, сославшись на нарушение общественного порядка. Основанием стало его задержание 18 декабря 1986 года — в дни массовых молодежных протестов в Алматы.