МВД: В 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов

В 2024 году на территорию России прибыли более шести миллионов мигрантов. Об этом рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Казаковой, большую часть мигрантов составляют граждане Узбекистана (23,3 процента), Таджикистана (16,7 процента), Киргизии (10,4 процента) и Белоруссии (9,5 процента).
— Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан. Порядка 50 процентов этих граждан прибывает с трудовой целью, — цитирует Казакову РИА Новости.
10 июня заместитель главы МВД России Игорь Зубов сообщил, что в стране находится более 638 тысяч детей мигрантов, и их значительная часть не посещает образовательные учреждения. В частности в Москве из 80 282 несовершеннолетних иностранцев в школах и других образовательных учреждениях учатся только 25 тысяч человек.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 апреля детей мигрантов перестали принимать в школы без знания русского языка. Он отметил, что при поступлении в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка законности пребывания ребенка в стране и уровня владения русским.