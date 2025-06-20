Вспышек на Солнце стало в два раза больше: прогноз магнитной бури на 21 июня 2025

Вспышки на Солнце стали происходить в два раза чаще, отмечают ученые.
В июне магнитосфера Земли то и дело подкидывала сюрпризы метеозависимым людям. А недавно ученые предупредили о том, что на Солнце прямо сейчас происходит удвоение числа вспышек из-за появления нового активного центра. О том, как это повлияет на геомагнитную активность и ждать ли бурю 21 июня — в материале URA.RU.
Солнечная активность 21 июня 2025.
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, начиная со вторника на звезде начал происходить заметный рост вспышечной активности. «17 июня, на видимой с Земли стороне было зарегистрировано только 7 вспышек. Вчера, 18 июня, их произошло уже 17, включая одну уровня X. А сегодня за полдня — 9 событий», — заявили эксперты.
Ночью в пятницу, 20 июня, на Солнце зафиксировали еще три вспышки: одну небольшую класса С, одну среднюю класса М, и одну — очень сильную класса Х. Повышенная активность на звезде происходит из-за новых групп пятен на Солнце — сейчас два крупных центра формируют двойной вспышечный ряд.
При этом солнечная активность может напрямую коснутся магнитосферы Земли. Ведь одна из групп пятен уже скоро окажется в зоне влияния на нашу планету.
Магнитные бури 21 июня 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
По прогнозу ученых, суббота обещает быть спокойной. Уровень геомагнитной активности Земли 21 июня не должен превысить «зеленых» значений. Эксперты считают, что спокойную магнитосферу стоит ожидать с вероятностью 68%. Возможность повышенной геомагнитной активности — 25%. Шанс магнитного шторма ученые оценивают всего в 7%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Метеозависимым людям стоит подготовиться к сильному геомагнитному шторму на следующей неделе. Уже во вторник, 24 июня, уровень геомагнитной активности подскочит до «красных» значений. Шторм продлится и на следующий день. Лишь в четверг, 26 числа, магнитосфера Земли успокоится до «оранжевого» уровня, и останется такой до конца недели.
Затем всплесков геомагнитной активности не ожидается до 10−11 июля. В этих числах ученые прогнозируют новый геомагнитный шторм. 7, 12 и 13 числа ожидается повышенная геомагнитная активность. Но стоит учитывать, что предварительные прогнозы на такой долгий срок могут оказаться неточными, так что метеозависимым людям лучше заранее проверять, чего ждать от магнитосферы в ближайшие несколько дней.
Что делать метеозависимым.
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Чаще всего на плохое самочувствие из-за магнитных бурь жалуются люди после 50 лет, а также страдающие от проблем с сердцем и давлением. Но здоровый человек тоже может оказаться под влиянием геомагнитной активности: врачи подсчитали, что примерно треть населения Земли ощущает изменения в магнитосфере.
Чтобы лучше себя чувствовать во время магнитных бурь, необходимо улучшить состояние здоровья и начать вести здоровый образ жизни. Только отказ от вредных привычек, регулярные занятия спортом, здоровое питание и крепкий сон помогут повысить тонус организма и справляться с изменениями во внешней среде.
Но если состояние здоровья из-за магнитных бурь ухудшается несмотря на правильный образ жизни — лучше обратиться в больницу. Врач поможет определить, не является ли метеозависимость одним из симптомов хронического заболевания.