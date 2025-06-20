Вспышек на Солнце стало в два раза больше: прогноз магнитной бури на 21 июня 2025

В июне магнитосфера Земли то и дело подкидывала сюрпризы метеозависимым людям. А недавно ученые предупредили о том, что на Солнце прямо сейчас происходит удвоение числа вспышек из-за появления нового активного центра. О том, как это повлияет на геомагнитную активность и ждать ли бурю 21 июня — в материале URA.RU.