NYT: В США оценили условия, которые подтолкнут Иран к созданию ядерной бомбы

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что военные действия против Ирана могут подтолкнуть Тегеран к разработке ядерного оружия. Как сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, особенно опасным считается возможный удар США по подземному центру обогащения урана в Фордо.
По данным издания, аналогичные последствия может вызвать ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если её осуществит Израиль. При этом американские спецслужбы отмечают, что на данный момент Иран ещё не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы.
Прежде заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что Национальная разведка США сообщила об отсутствии каких-либо доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Он обвинил президента США Дональда Трампа в «игнорировании всех разведданных».