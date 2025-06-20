NYT: В США оценили условия, которые подтолкнут Иран к созданию ядерной бомбы

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что военные действия против Ирана могут подтолкнуть Тегеран к разработке ядерного оружия. Как сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники, особенно опасным считается возможный удар США по подземному центру обогащения урана в Фордо.