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Житель Перми получил длительный срок за сбыт наркотиков в крупном размере

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 33-летнему жителю краевого центра.

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 33-летнему жителю краевого центра. Мужчина признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Суд установил, что в прошлом году фигурант купил у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, мефедрон, который в последующем сбыл знакомому наркопотребителю.

О преступлении стало известно полицейским, которые задержали обоих мужчин и изъяли наркотик из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 12 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.