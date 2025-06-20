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Полоса препятствий в 100 метров появилась в Самаре на площади Куйбышева

В областной столице на центральной площади установили новую спортивную конструкцию — полосу препятствий протяжённостью 100 метров.

В областной столице на центральной площади установили новую спортивную конструкцию — полосу препятствий протяжённостью 100 метров. Она стала одной из ключевых площадок для проведения мероприятий в рамках городской акции «Самара в движении» (0+).

Как сообщается, в течение всего лета самарцев будут ждать бесплатные тренировки, мастер-классы и другие спортивные мероприятия на различных локациях города. Занятия будут проходить под руководством квалифицированных инструкторов.

Пройти полосу препятствий сможет любой желающий старше 18 лет. Для детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет предусмотрено участие в сопровождении взрослых.

Первые тренировки запланированы на 20 июня в 9:00 и 22 июня в 19:00. С расписанием всех мероприятий можно ознакомиться в официальном сообществе акции в социальных сетях.

Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение горожан к регулярным физическим нагрузкам.

Подпишись в телеграме на «МК в Самаре». До 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успей поучаствовать!