Полоса препятствий в 100 метров появилась в Самаре на площади Куйбышева

В областной столице на центральной площади установили новую спортивную конструкцию — полосу препятствий протяжённостью 100 метров. Она стала одной из ключевых площадок для проведения мероприятий в рамках городской акции «Самара в движении» (0+).
Как сообщается, в течение всего лета самарцев будут ждать бесплатные тренировки, мастер-классы и другие спортивные мероприятия на различных локациях города. Занятия будут проходить под руководством квалифицированных инструкторов.
Пройти полосу препятствий сможет любой желающий старше 18 лет. Для детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет предусмотрено участие в сопровождении взрослых.
Первые тренировки запланированы на 20 июня в 9:00 и 22 июня в 19:00. С расписанием всех мероприятий можно ознакомиться в официальном сообществе акции в социальных сетях.
Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение горожан к регулярным физическим нагрузкам.
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