Над Ростовской областью минувшей ночью силы ПВО сбили три БПЛА. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. ЧП произошло в ночь на 20 июня.
Согласно опубликованным данным, все сбитые беспилотники были самолетного типа. Всего минувшей ночью над Россией перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат.
Напомним, что в Ростовской области дроны были сбиты над территориями Шолоховского и Кашарского районов. Обломки БПЛА упали на огород к дончанам из слободы Верхнемакеевка. Место падения обломков оцепили, сейчас там работают саперы. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
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