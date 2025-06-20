Тяжелый БТР из «Безумного Макса» заметили в зоне СВО

До этого в Сети появились снимки транспортера МТ-ЛБ, известного так же, как «мотолыга», замеченного в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что высота его корпуса была увеличена для того, чтобы облегчить посадку и высадку военных. Также техника получила решетчатые экраны, чтобы защищаться при атаке дронами, и маскировочные сети.