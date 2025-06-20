Тяжелый БТР из «Безумного Макса» заметили в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации заметили самодельный тяжелый бронетранспортер (БТР) на базе среднего танка Т-62. Кадр публикует Telegram-канал «Уголок Ситха».
Отмечается, что на месте демонтированной башни танка теперь находится рубка из стальных листов. БТР, который уже сравнили в Сети с машиной из фильма «Безумный Макс», оснащена большим антидроновым «мангалом» и стальными тросами. Они помогают обеспечить дополнительную защиту, сохраняя обзор.
Сообщается, что БТР предназначен для эвакуации военных. Корпус бронетехники сделан из листов брони толщиной до 100 миллиметров, а базовая версия танка имеет базовый двигатель мощностью 580 лошадиных сил, передает Telegram-канал.
До этого в Сети появились снимки транспортера МТ-ЛБ, известного так же, как «мотолыга», замеченного в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что высота его корпуса была увеличена для того, чтобы облегчить посадку и высадку военных. Также техника получила решетчатые экраны, чтобы защищаться при атаке дронами, и маскировочные сети.
Ранее очевидцы заметили в небе над зоной специальной военной операции дрон Вооруженных сил Украины необычной формы. Кадры предоставил дрон-разведчик, принадлежащий Вооруженным силам России.