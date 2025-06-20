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28 июня в Башкирии запретят продажу алкоголя

В субботу, 28 июня, в Башкирии не будут продавать алкоголь в розницу. Ограничения действуют в связи с тем, что на эту дату приходится День молодежи (отмечается ежегодно в последнюю субботу июня). Об этом напомнили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Источник: Башинформ

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, запрет установлен законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан». Между тем, он не распространяется на кафе и рестораны. Кроме того, запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 1 сентября (День знаний). Ограничения предусмотрены также в дни «Последнего звонка» в школах, в дни Сабантуев (действуют в соответствующих муниципалитетах). Время продажи алкоголя ограничено во время новогодних праздников.