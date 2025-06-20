Жительница Омской области получила серьезную травму из-за рухнувшего дерева

Суд установил, что контролировать состояние зеленых насаждений на территории общего пользования должно МКУ «Городское хозяйство» Исилькульского поселения. Как следует из решения суда, учреждение не выполнило свои обязанности — своевременно не выявило опасные деревья и не предотвратило угрозу для жизни и здоровья граждан.