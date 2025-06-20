Жительница Омской области получила серьезную травму из-за рухнувшего дерева

Исилькульский горсуд Омской области удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в местной жительнице. 14 августа 2024 года женщина получила тяжкие травмы, когда на нее в черте города упало дерево. Пострадавшую доставили в ЦРБ.
Суд установил, что контролировать состояние зеленых насаждений на территории общего пользования должно МКУ «Городское хозяйство» Исилькульского поселения. Как следует из решения суда, учреждение не выполнило свои обязанности — своевременно не выявило опасные деревья и не предотвратило угрозу для жизни и здоровья граждан.
Суд постановил взыскать с казенного учреждения за счет муниципальной казны 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в Тюкалинске задержали подозреваемого в убийстве женщины.