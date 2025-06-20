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В России увеличатся пенсии: какие категории граждан могут рассчитывать на рост выплат

Бессараб: В РФ проиндексируют пенсии для работающих и военных пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В России произойдет перерасчет страховых пенсий для работающих и военных пенсионеров. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий, индексация пенсий для работающих людей пенсионного возраста пройдет уже 1 августа 2025 года. При их пересчете также будут учитываться индивидуальные коэффициенты, накопленные россиянами в период 2024 года.

А с 1 октября текущего года ожидается увеличение пенсий для военных — они могут быть возрасти на 4,5%. При этом индексация социальных выплат пройдет в беззаявительном порядке.

Ранее KP.RU сообщал, что на увеличение пенсий в России могут рассчитывать граждане, отпраздновавший в июне свое 80-летие. Уже с июля правительство РФ может увеличить выплаты для жителей преклонного возраста вдвое.