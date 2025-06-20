В России увеличатся пенсии: какие категории граждан могут рассчитывать на рост выплат

В России произойдет перерасчет страховых пенсий для работающих и военных пенсионеров. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб.
Как отметила парламентарий, индексация пенсий для работающих людей пенсионного возраста пройдет уже 1 августа 2025 года. При их пересчете также будут учитываться индивидуальные коэффициенты, накопленные россиянами в период 2024 года.
А с 1 октября текущего года ожидается увеличение пенсий для военных — они могут быть возрасти на 4,5%. При этом индексация социальных выплат пройдет в беззаявительном порядке.
Ранее KP.RU сообщал, что на увеличение пенсий в России могут рассчитывать граждане, отпраздновавший в июне свое 80-летие. Уже с июля правительство РФ может увеличить выплаты для жителей преклонного возраста вдвое.