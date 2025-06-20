Израиль ночью нанес удары по десяткам военных объектов в Тегеране

В ночь на пятницу военно-воздушные силы Израиля осуществили ряд атак на Тегеран, целью которых стали ядерный исследовательский центр и множество военных объектов. Информацию об этом распространила газета Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В воздушной операции задействовали свыше 60 боевых самолетов, сбросивших 120 единиц боеприпасов, уточнили военные источники издания.
«Среди целей были военные промышленные объекты, производящие компоненты ракет, и объекты по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Организации оборонных инноваций и исследований, которая занимается разработкой передовых технологий и вооружений для иранских властей. Этот проект с 2011 года курировался основателем иранской программы разработки ядерного оружия Мохсеном Фахризаде.
Ранее сообщалось, что иранская ракета упала недалеко от офиса Microsoft на юге Израиля.