Ипотека застыла: высокие ставки обрушили рынок на 50%

Ранее Банк России сообщал, что в первом квартале 2025 года объем выдачи новых ипотечных кредитов уже снизился до 0,6 трлн рублей против 0,9 трлн рублей в конце 2024 года, а доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума — 13%. Это связывали с подорожанием жилья и ростом средней суммы кредита до 4,4 млн рублей, а также ужесточением условий кредитования на фоне высоких ставок. Кроме этого, сегодня стало известно, что банк ВТБ снизил процентные ставки по рыночным и комбинированным ипотечным программам на покупку недвижимости в новостройках, что связано с уменьшением ключевой ставки. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.