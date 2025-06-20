Ипотека застыла: высокие ставки обрушили рынок на 50%

Объемы выдачи ипотеки в РФ упали более чем на 50% с начала этого года.
В России с начала 2025 года зафиксировано снижение объема выдачи ипотечных кредитов более чем на 50% на фоне высоких процентных ставок. Об этом на полях ПМЭФ-2025 рассказал замминистра строительства РФ Никита Стасишин.
«Они (объемы выдачи ипотеки в России — прим. URA.RU) уже упали более чем на 50% с начала года по состоянию на 1 июня», — сказал Стасишин. Его слова приводит ТАСС.
Как отметил Стасишин, дальнейшее развитие событий во многом определяется состоянием экономики, уровнем инфляции и политикой Центробанка России. Ипотечные кредиты по льготным программам по-прежнему выдаются. Однако, отмечает чиновник, важно помнить, что основная часть рыночной ипотеки ранее приходилась на приобретение жилья на вторичном рынке. В условиях высоких ставок по рыночным ипотечным продуктам многие заемщики в настоящее время не могут пройти процедуру проверки в банках из-за недостаточной платежеспособности.
Ранее Банк России сообщал, что в первом квартале 2025 года объем выдачи новых ипотечных кредитов уже снизился до 0,6 трлн рублей против 0,9 трлн рублей в конце 2024 года, а доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума — 13%. Это связывали с подорожанием жилья и ростом средней суммы кредита до 4,4 млн рублей, а также ужесточением условий кредитования на фоне высоких ставок. Кроме этого, сегодня стало известно, что банк ВТБ снизил процентные ставки по рыночным и комбинированным ипотечным программам на покупку недвижимости в новостройках, что связано с уменьшением ключевой ставки. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.