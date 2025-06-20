Съедаем все из холодильников впрок: Кто из жителей Кишинева останется без света — публикуем адреса

Узнайте, по каким адресам сегодня, 20 июня, будет отключение электричества. Информация для потребителей от поставщика услуги.
Ботаника:
Дачия, 44/2, 44/7, 46, 46A, 50, 52/2, 54/1, 9999, Валя Кручий, 1/1, ½, 2, 2/1, 2/2, 4, ⅘, 4/6, 5 — частично, с 08:50 до 16:00.
Буюканы:
К. Стере, 999, И. Раду 23−27, 27а, 27A, 27B, 29A, 24, 24E, И. Крянгэ, 39/2, 43A, 45, 45/3, 45/5, 47/1, П. Чайковского, 1−3, 3A, 9−29, 6−30, В. Белинского, 3, 3A, 3/1, 3/2, 5−25, 10, 24−30, 59, 999, 9999 — частично, с 09:00 до 16:00.
И. Пеливан, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 36/1, 40, 40/1, 40/3, В. Лупу 56, 107 — частично, с 09:00 до 15:00.
Центр:
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — частично, с 10:00 до 18:00.
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