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Прокуратура закрыла опасный детский бойцовский клуб в Красноярске

В Красноярске был закрыт детский бойцовский клуб «Скорпион», расположенный в подвале офисного здания на улице Шумяцкого.

В Красноярске был закрыт детский бойцовский клуб «Скорпион», расположенный в подвале офисного здания на улице Шумяцкого.

Это решение стало результатом проверки, проведенной прокуратурой, которая выявила ряд серьезных нарушений.

Выяснилось, что тренировки в клубе проводил самозанятый тренер краевой сборной, арендовавший 260 квадратных метров в подвале. Однако условия для занятий оказались крайне небезопасными: единственный эвакуационный выход был заблокирован спортивным инвентарем, а система пожаротушения отсутствовала.

Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности клуба в таких условиях, и суд удовлетворил требование. Аренду помещения продлевать не будут, а надзорные органы будут следить за тем, куда и как переедет клуб «Скорпион», сообщают в ведомстве.