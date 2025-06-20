Прокуратура закрыла опасный детский бойцовский клуб в Красноярске

В Красноярске был закрыт детский бойцовский клуб «Скорпион», расположенный в подвале офисного здания на улице Шумяцкого.
Это решение стало результатом проверки, проведенной прокуратурой, которая выявила ряд серьезных нарушений.
Выяснилось, что тренировки в клубе проводил самозанятый тренер краевой сборной, арендовавший 260 квадратных метров в подвале. Однако условия для занятий оказались крайне небезопасными: единственный эвакуационный выход был заблокирован спортивным инвентарем, а система пожаротушения отсутствовала.
Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности клуба в таких условиях, и суд удовлетворил требование. Аренду помещения продлевать не будут, а надзорные органы будут следить за тем, куда и как переедет клуб «Скорпион», сообщают в ведомстве.