Прокуратура закрыла опасный детский бойцовский клуб в Красноярске

Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности клуба в таких условиях, и суд удовлетворил требование. Аренду помещения продлевать не будут, а надзорные органы будут следить за тем, куда и как переедет клуб «Скорпион», сообщают в ведомстве.