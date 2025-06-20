Россиянам перечислили три самые актуальные киберугрозы

По словам эксперта, телефонные мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы обмануть пользователей. Они звонят, представляются сотрудниками банков или других организаций и выманивают конфиденциальные данные. С подобными звонками в 2025 году столкнулся уже каждый второй владелец смартфона.