Россиянам перечислили три самые актуальные киберугрозы

Телефонное мошенничество, вредоносные программы и фишинг остаются самыми распространёнными угрозами для владельцев мобильных устройств. Об этом заявил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер в ходе Петербургского международного экономического форума.
По словам эксперта, телефонные мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы обмануть пользователей. Они звонят, представляются сотрудниками банков или других организаций и выманивают конфиденциальные данные. С подобными звонками в 2025 году столкнулся уже каждый второй владелец смартфона.
Второй по значимости угрозой стало вредоносное программное обеспечение. Количество атак с использованием такого ПО за год увеличилось в полтора раза. Гербер отметил, что темпы роста мобильных угроз опережают общую динамику — число новых вредоносных файлов, которые ежедневно обнаруживают специалисты, выросло на 14%.
Третье место занимают фишинговые атаки. Злоумышленники рассылают ссылки на поддельные сайты, имитирующие официальные сервисы. Цель — похитить учётные данные пользователей. За последний год количество таких атак увеличилось на 10%.
Россиянам также объяснили, как мошенники нередко воздействуют на жертв. Например, они стремятся создать стрессовую ситуацию. Поэтому в отдельных случаях преступники буквально ограничивают людей по времени. Они дают всего 40 минут на оформление кредита.