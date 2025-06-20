«Психические расстройства»: Прохор Шаляпин поссорился с Виктором Дробышем

— Я даже не понимаю, о чем он говорит. Знаете, все написано в баснях Крылова уже давно: «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона». Вот Слон и Моська прямо. Ну еще какие-то психические расстройства. Больше не вижу в этом ничего, — заявил продюсер.