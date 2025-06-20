«Психические расстройства»: Прохор Шаляпин поссорился с Виктором Дробышем

Российский певец Прохор Шаляпин поссорился с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказал сам артист в беседе с изданием StarHit.
Конфликт начал композитор. Сначала они с Шаляпиным хорошо общались в личном чате, однако позже Дробыш начал подкалывать певца.
— Я даже не понимаю, о чем он говорит. Знаете, все написано в баснях Крылова уже давно: «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона». Вот Слон и Моська прямо. Ну еще какие-то психические расстройства. Больше не вижу в этом ничего, — заявил продюсер.
Шаляпина высказывания композитора задели, после чего он сам решил высказать свое мнение о Дробыше.
— Я всегда очень хорошо относился к Виктору, с любовью. Мы сотрудничаем действительно 19 лет, что мы можем друг другу сказать? Он все время за меня цепляется, я просто не знаю для чего, — цитирует слова артиста издание.
При этом совсем недавно телеведущего и певца Прохора Шаляпина госпитализировали из-за чрезмерного употребления шоколадной пасты. Артист рассказал, что иногда не контролирует количество потребляемой пищи, набрасываясь на еду.