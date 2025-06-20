Почему продажная любовь в последние годы так популярна

Я вам так скажу: сожительство само по себе снижает рождаемость. Институт любовниц — еще больше. Рожают все же в браке. От любовника рожают редко. От женатого любовника — еще реже. А сколько эскортниц родят от своих, так сказать, клиентов? У нас параллельно прошла новость: то ли в целях повышения рождаемости, то ли из соображений укрепления нравственности секс-игрушки предложили продавать по рецепту. До того их предлагали продавать по паспорту. Очень сомнительный от этих инициатив просматривается профиль. Какой вообще смысл игрушки запрещать, если у нас со всех экранов призывают фактически к проституции? Каламбуры насчет того, что без игрушек с эскортницами начнут действовать по старинке, даже отпускать не хочу. Государство здесь явно непоследовательно: вибраторы нельзя, а курсы успешного эскорта — можно?