Жители Тегерана и российские туристы рассказали о ракетных ударах, тревоге и эвакуации

Михаил (имя изменено) несколько лет живет в Тегеране, а до того — жил в Крыму. В день начала атак Израиля он находился в другой части страны. «Мне позвонила супруга и сказала, что над городом работает ПВО. ~Первые удары были не ракетами, а беспилотниками. Их, похоже, собирали прямо внутри страны через агентурную сеть~», — рассказал он «Газете.Ru».