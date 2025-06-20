Жители Тегерана и российские туристы рассказали о ракетных ударах, тревоге и эвакуации

В ночь на 13 июня 2025 года Тегеран и другие иранские города подверглись авиаударам. Израиль назвал это «точечной операцией» против военных объектов, Иран — атакой на суверенитет с участием США. Сейчас связи с внешним миром у простых жителей Ирана нет — в стране отключен глобальный интернет. «Газета.Ru» поговорила с очевидцами, которые в последние дни находились в Тегеране, — чтобы узнать, как страна переживает бомбежки, эвакуацию и гибель мирных людей.
Начало атак: ночь, взрывы, ПВО.
В четвертом часу ночи 13 июня в Тегеране раздались взрывы. Израильские беспилотники и ракеты нанесли первые удары по военным объектам и инфраструктуре Ирана, включая ядерные центры. Атаки продолжаются до сих пор, иранская ПВО, частично уничтоженная израильтянами, оказывает сопротивление налетам. В свою очередь, иранские войска бьют ракетами по израильским городам. Число погибших и раненых насчитывает сотни человек.
Реза (имя изменено), студент одного из тегеранских университетов, рассказал «Газете.Ru» о первых ударах.
«Меня разбудил мощный взрыв. Через минуту прогремело еще два. Казалось, что удар пришелся по ядерному центру, но позже стало ясно, что здание не пострадало. В какой-то момент до нас донесся гул двигателя, возможно, израильского самолета, но глазами его никто не видел», — вспоминает он.
~После первых ударов в Тегеране царило напряжение, но массовой паники не было.~ Одни жители пытались понять, что происходит, другие продолжали повседневные дела.
По словам Резы, сразу после ударов многие студенты в панике выбежали наружу из общежития.
«Мы всматривались в небо, искали следы истребителей или ракет, но ничего не видели, только слышали звуки. Некоторые решили уехать из города, я сам отправился в Хамадан», — рассказывает собеседник издания. По его словам, вскоре в этом городе тоже стали слышны звуки ПВО.
К утру над Тегераном летали иранские дроны и военные самолеты — вероятно, для оценки обстановки и разведки.
«Мы приехали 12 июня. Около трех часов ночи [13 июня] начался обстрел. Никакой системы оповещения не было, но несколько человек из нашей группы проснулись от звуков взрывов», — рассказала она в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».
Работу сил ПВО в Тегеране она увидела своими глазами: «Я шла по улице, начался обстрел. ПВО работало, ракеты перехватывали. Картина зрелищная». По словам Евдокии, в этот день отмечался один из мусульманских праздников, и атмосфера царила «странная».
«Украшенный город, палатки, в которых раздают традиционную еду, концерты, песнопения — и в какой-то момент все это перемешалось с антиизраильскими лозунгами, и у тех же палаток образовались стихийные митинги в поддержку правительства», — вспоминает научный сотрудник.
Житель Тегерана Дарвиш (имя изменено), в комментарии «Газете.Ru» описал свои впечатления от первых атак:
«Я спал дома, когда услышал какие-то отдаленные звуки. Мы проснулись и стали смотреть в окно, пытаясь понять, откуда звук. Ощущение — произошло ли нападение или нет — было какое-то тупое, неясное. Первая атака прошла очень быстро, я снова лег спать. Но утром мы осознали масштаб случившегося и на следующий день уехали из Тегерана».
«Каждый готов принять мученическую смерть».
Михаил (имя изменено) несколько лет живет в Тегеране, а до того — жил в Крыму. В день начала атак Израиля он находился в другой части страны. «Мне позвонила супруга и сказала, что над городом работает ПВО. ~Первые удары были не ракетами, а беспилотниками. Их, похоже, собирали прямо внутри страны через агентурную сеть~», — рассказал он «Газете.Ru».
Вернувшись в Тегеран, он видел работу систем ПВО: «Вышел на улицу, смотрел, как сбивают. Город большой, трудно сказать, далеко ли это было».
Евдокию удивило спокойствие иранцев: «Люди днем продолжали сидеть на верандах, ужинали, читали новости. Была одна комичная ситуация: по улице бежал человек, я спросила, бегает он или убегает. Он крикнул “Убегаю!” и помчался дальше».
Она добавила: «~В иранской культуре есть фатализм. Каждый готов принять мученическую смерть, стать шахидом в борьбе за родину.~ Сказался и опыт ирано-иракской войны».
Михаил, привыкший к обстрелам со стороны ВСУ, разводит руками: «Какие у меня должны быть ощущения? У нас в Крыму, на Донбассе это на регулярной основе. Это было ожидаемо».
Он отмечает сплоченность иранцев: «У них есть чувство Родины. Политические и религиозные разногласия отошли на второй план. Смерти особо никто не боится — это особенность вероисповедания».
Несмотря на атаки, жизнь в Тегеране продолжается. По оценке Михаила, ресурсы имеются — бензин, вода и медикаменты.
«~Службы работают, часть людей ходят на работу. ~Интернет отключен, работает только внутри страны, но в целом обстановка стабильная. Никаких комендантских часов и ограничений нет. Полиция и военные не вводят запреты». При этом, добавил: «Гибнут мирные жители. Точно не скажу, но погибших уже, наверное, больше 500».
По словам Евдокии, трупы и разрушения она и ее спутники не застали. «Мы не видели ничего шокирующего. Люди продолжали жить своей жизнью».
Реза добавил, что многие VPN не работают, а из-за нехватки официальной информации слухи распространяются быстро.
«Люди в растерянности, не понимают, что будет дальше. ~Одни радуются ответным ударам Ирана, другие винят власти за эскалацию~, — рассказал иранский студент. — ~Все боятся, главное чувство — тревога и неопределенность».~
Беженцы и эвакуация.
Массового исхода из Тегерана не было, но часть жителей уехала. Михаил рассказал: «Люди отправились на север, в небольшие города. Это не поток беженцев, скорее, как в выходные, когда едут отдыхать».
Он уточняет: «Бомбоубежища есть, защитная инфраструктура есть, но народ к этому специфически относится. Мы в укрытия не спускались — все в целом понимают, куда будет бить Израиль, поэтому ощущается легкая беспечность».
Евдокия вспоминает, что эвакуация россиян началась после заявлений президента США Дональда Трампа: «Трамп [призвал Тегеран к капитуляции] сказал, что нужно срочно уезжать из города, и ~начались пробки, очереди за бензином. В Иране и без того энергетический кризис, а в такой ситуации — особенно. ~Многие хотели запастись».
Ее группу вывозили через погранпереход Астара Азербайджана: «Баку впервые за пять лет открыл границу для пеших переходов из-за эвакуации. Во вторник мы уже были в Москве», — рассказывает научный сотрудник.
Реза подтверждает: «Некоторые уехали, но многие остались. Никто не знает, к чему это приведет».
Связь, отметил Михаил, сейчас можно поймать на границе — сигнал с армянских и азербайджанских вышек. Сейчас в стране нет доступа во всемирный интернет.
Русская диаспора скорее поддерживает Иран, считает Михаил: «Симпатии на стороне Ирана, конечно. Иран-то нас тут не бомбит. Жизнь идет, как в России во время СВО: все работает».
«Блицкриг» и нефть по $200.
Иранский политолог Мехди Хонардидех в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что атака Израиля не достигла целей.
«Сионистский режим при поддержке США и при участии внутренних агентов применил тактику блицкрига, знакомую по Второй мировой войне: внезапность, скорость и скоординированное наступление авиации, беспилотников и наземных агентов. Однако на сей раз эта стратегия провалилась», — говорит он. Атака на военные и ядерные объекты не подорвала оборону Ирана.
Хонардидех также отмечает изменения в регионе: «Иран показал, что способен не только защищаться, но и атаковать. ХАМАС и “Хезболла” заявили о “победе” иранской линии. Предупреждение для врагов: любая агрессия будет встречена с мощным ответом». По словам эксперта, провал «блицкрига» укрепил позиции Ирана и его союзников.
Он также предупреждает о рисках, если США вступят в конфликт: «~Закрытие Ормузского пролива приведет к скачку цен на нефть выше $200 за баррель и мировой рецессии.~ Угроза применения тактического ядерного оружия увеличится, если ударят по критической инфраструктуре». Вмешательство США может привести к региональной войне, а Китай и Россия, полагает эксперт, усилят поддержку Ирана.
По словам эксперта, предпочтительный выход из ситуации — дипломатия, пока не пройдена точка невозврата.