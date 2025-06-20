Степашин рассказал, что в феврале в РФ могли остановиться тысячи лифтов

До 2030 года в России надо модернизировать и заменить более 108 тысяч лифтов. Об этом в продолжении эксклюзивного интервью aif.ru (первую часть можно прочитать здесь: «Оставили всю эту нечисть». Степашин рассказал, что мешает миру на Украине) рассказал глава Общественного совета при Минстрое РФ, бывший председатель правительства России Сергей Степашин.
По словам Степашина, проблема только в финансах. Деньги на замену лифтов собираются на специальных счетах за счет взносов на капремонт, но этих накоплений недостаточно. Исключением стал лишь Московский регион, где достаточно высокий взнос — 20−25 рублей за квадратный метр жилья.
«В прошлом году я честно сказал в присутствии министра — мы не успеем заменить лифты в нормативные сроки. Были предложены механизмы, позволяющие при определенных условиях продолжить эксплуатацию лифтов. Без этого мы должны были бы просто отключить в феврале этого года тысячи лифтов в домах», — признал Степашин.
Вместе с Российским Национальным лифтовым союзом Общественный совет при Минстрое РФ предложил внести в постановление правительства РФ дополнение, что после полного обследования можно продлевать срок работы лифтов сначала на три года, потом, после повторного обследования, еще на два года, рассказал экс-премьер. «Но всего не более, чем на пять лет», — добавил Степашин.
Полностью интервью Сергея Степашина о проблемах ЖКХ читайте на aif.ru.