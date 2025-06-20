Степашин рассказал, что в феврале в РФ могли остановиться тысячи лифтов

Вместе с Российским Национальным лифтовым союзом Общественный совет при Минстрое РФ предложил внести в постановление правительства РФ дополнение, что после полного обследования можно продлевать срок работы лифтов сначала на три года, потом, после повторного обследования, еще на два года, рассказал экс-премьер. «Но всего не более, чем на пять лет», — добавил Степашин.