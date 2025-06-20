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Воронежские школьники получили за ОГЭ по русскому языку ноль баллов

Это произошло из-за ошибки организаторов.

Некоторые школьники в Воронежской области получили ноль баллов за изложение на ОГЭ. В региональном министерстве образования объяснили причину столь странной оценки. Дело в том, что в некоторых случаях организаторы допустили ошибку и использовали тренировочный текст из открытого банка заданий.

Учеников и их родителей 19 июня успокоил председатель комиссии по проверке работ ОГЭ: «Все отображаемые в настоящий момент в личных кабинетах баллы за ОГЭ являются предварительными. Результаты ОГЭ по русскому языку сейчас находятся на стадии утверждения Государственной экзаменационной комиссии».

Школьникам, которые написали изложение по тренировочному тексту и которые получили ноль баллов, не стоит беспокоится. Их работы будут проверены по фактически прозвучавшему тексту. За написанное изложение ученикам выставят баллы.