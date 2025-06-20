Мэр Шестаков рассказал, какие мероприятия состоятся в День Владивостока

Не случайно выбраны и сроки проведения мероприятий. В прошлом году во Владивостоке День города также был совмещен с Днём молодежи. Насыщенная событиями неделя пришлась по душе многим горожанам и гостям столицы Приморья. Отмечен был такой формат и на федеральном уровне, он был признан «Лучшим молодежным событием в России» в 2024 году. В этом году число активностей возрастет.