Мэр Шестаков рассказал, какие мероприятия состоятся в День Владивостока

Торжественные мероприятия к 165-летию Владивостока в этом году пройдут в течение недели, с 28 июня по 5 июля, и будут совмещены с празднованием Дня молодежи. Каждый из дней будет тематическим, посвященным какому-то направлению. При этом общая концепция Дня города, предложенная организаторами, включает в себя два главных посыла. «Владивосток — больше, чем море». И «Герои среди нас».
«Владивосток в дни празднования превратится в большую праздничную площадку. Мероприятия и активности пройдут от Берегового до острова Попова, во всех районах. Основной площадкой станет центральная площадь. В этом году мы постарались сделать максимально насыщенную и интересную программу для жителей и гостей города», — сказал на пресс-конференции, посвященной грядущему событию, глава Владивостока Константин Шестаков.
Не случайно выбраны и сроки проведения мероприятий. В прошлом году во Владивостоке День города также был совмещен с Днём молодежи. Насыщенная событиями неделя пришлась по душе многим горожанам и гостям столицы Приморья. Отмечен был такой формат и на федеральном уровне, он был признан «Лучшим молодежным событием в России» в 2024 году. В этом году число активностей возрастет.
Стартуют мероприятия 28 июня. На центральной площади в честь Дня молодежи будут организованы различные площадки и событийные мероприятия. Тут можно будет узнать о развитии волонтёрского движения. Будут работать образовательные площадки от вузов и профтехучилищ. Предприятия организуют свои мастер-классы.
«По нашей задумке, каждый должен уйти с мероприятия, получив багаж знаний и навыков, которые будут полезны ему для развития. Для реализации своих планов во Владивостоке. Можно будет даже, при помощи искусственного интеллекта, узнать, какая сфера деятельности подходит конкретному человеку», — подчеркнул руководитель агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас.
По его словам, упор также будет сделан не только на молодежь и студентов. Но и на семьи. Можно будет принять участие в киберспортивных состязаниях, пройти конкурсы от компаний и получить призы.
А директор «Корпорации развития Дальнего Востока — Приморье» Алексей Дунаев добавил, что постоянно на площади будет работать павильон «Пространство карьеры».
Возвращаясь ко Дню города. 29 июня Спортивной набережной проведёт регата яхт, гонки на ложках «Дракон». 30 июня — День интеллекта, будет организован специальный квиз, где принять участие смогут все желающие. 1 июля — мероприятия в честь защитников Отечества. Речь и о ветеранах Великой Отечественной войны, СВО, и о тех героях, которые во Владивостоке ежедневно выполняют важную работу: врачах, сотрудниках МЧС, представителей правопорядка. 2 июля — торжественное собрание в честь Дня города. 3 июля — день, посвященный среднему профессиональному образованию. 4 число решили сделать днем национальностей. Представители всех народов и диаспор, проживающих во Владивостоке, могут представить на площади свою культуру, национальную кухню, познакомить гостей с традициями и обрядами.
Кульминацией праздника станет 5 июля. В течение всего дня на площади будут работать различные тематические площадки. Это и выставка автомашин, и образцы дорожной техники (а также автобусов и троллейбусов), и соревнования по силовому экстриму. Конечно, ждёт нас обширная концертная программа. На главной сцене выступят как местные коллективы, так и приглашенные гости: группы «Город 312», «Корни», Виктория Дайнеко и Олег Газманов.
У пришедших на праздничные мероприятия людей будет возможность и вкусно поесть.
«Всю неделю будет проводиться фестиваль гребешка. Будет радовать гостей самыми различными блюдами с нашим деликатесом. Участие в фестивале уже подтвердили представители практически всех ведущих кафе и ресторанов нашего города», — говорит руководитель ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич.
«Я приглашаю прийти всех жителей на День города. В течение недели найдите время. Поверьте, позитивные воспоминания от праздника — гарантированы», — добавил Константин Шестаков.