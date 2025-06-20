Пашинян: Мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения

Глава Армении Никол Пашинян заявил, что после признания прав Азербайджана на Нагорный Карабах в 2022 году, он превратил республику из осажденной крепости в суверенное государство.
По его словам, территориальный вопрос Нагорного Карабаха использовался «как удавка», чтобы Армения не состоялась как независимое государство.
— Много говорят о том, что мы потеряли Нагорный Карабах. Я много думал об этом вопросе, и вот мой вывод таков: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения, — цитирует Никола Пашиняна ТАСС.
19 сентября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил начать контртеррористическую операцию в Карабахском регионе. Спустя сутки Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности приостановить операцию в Карабахе. Окончание военных действий было выполнено на следующих условиях: полный вывод и разоружение армянских формирований, сдача вооружения и тяжелой техники Армении.
В октябре 2023 года Армения признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь уже тогда глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос карабахского конфликта можно считать окончательно решенным.