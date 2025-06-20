Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинская «Лада» подписала 23-летнего брата Александра Хохлачева Тимофея

Волжане заключили с форвардом из американских лиг двустороннее соглашение.

Волжане заключили с форвардом из американских лиг двустороннее соглашение.

23-летний Тимофей Хохлачев начал хоккейный путь со школы столичного «Спартака». Позже перебрался за океан и несколько лет играл в юниорских лигах в штатах.

«С 2022-го был в студенческой лиге. Выступал за команду Американского международного колледжа. В прошлом сезоне провел 32 матча и набрал 18 баллов (восемь голов и десять ассистов) при показателе полезности +5», — объяснили в «Ладе».

Ранее «автозаводцы» усилились его братом, двукратным обладателем Кубка Гагарина, Александром Хохлачевым. Он получил односторонний контракт на сезон.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!