Тольяттинская «Лада» подписала 23-летнего брата Александра Хохлачева Тимофея

Волжане заключили с форвардом из американских лиг двустороннее соглашение.
23-летний Тимофей Хохлачев начал хоккейный путь со школы столичного «Спартака». Позже перебрался за океан и несколько лет играл в юниорских лигах в штатах.
«С 2022-го был в студенческой лиге. Выступал за команду Американского международного колледжа. В прошлом сезоне провел 32 матча и набрал 18 баллов (восемь голов и десять ассистов) при показателе полезности +5», — объяснили в «Ладе».
Ранее «автозаводцы» усилились его братом, двукратным обладателем Кубка Гагарина, Александром Хохлачевым. Он получил односторонний контракт на сезон.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!