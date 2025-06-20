Готье: в Поморье можно увеличить число пересадок почки до 40−50 в год

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июня. /ТАСС/. Число операций по пересадке почки можно увеличить в Архангельской области до 40−50 в год, сообщил ТАСС главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, академик Сергей Готье, он посетил Первую городскую клиническую больницу им. Е. Е. Волосевич в Архангельске, где проводят операции.
«Каждый год на диализ приходит человек 40−50 новых больных, соответственно, это число операций по трансплантации, которые в регионе должны выполнять ежегодно, к этому надо стремиться», — сказал Готье.
В СЗФО операции по пересадке почки делают только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Архангельске.
Операции по трансплантации почки выполняются в Архангельской области с сентября 2017 года. За это время врачи провели 27 операций по трансплантации почки: от двух до восьми в год, восемь сделали в 2024 году. При этом ежегодный прирост пациентов, нуждающихся в диализе, составляет 40 и более человек. В настоящее время в листе ожидания в регионе находятся 43 человека на трансплантацию почки. Увеличить число операций, по словам собеседника агентства, можно в том числе за счет родственного донорства.
«Мы могли бы увеличить в Архангельске число трансплантаций почки за счет прижизненного донорства от родственников», — сказал Готье.