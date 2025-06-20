Готье: в Поморье можно увеличить число пересадок почки до 40−50 в год

Операции по трансплантации почки выполняются в Архангельской области с сентября 2017 года. За это время врачи провели 27 операций по трансплантации почки: от двух до восьми в год, восемь сделали в 2024 году. При этом ежегодный прирост пациентов, нуждающихся в диализе, составляет 40 и более человек. В настоящее время в листе ожидания в регионе находятся 43 человека на трансплантацию почки. Увеличить число операций, по словам собеседника агентства, можно в том числе за счет родственного донорства.