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В Омскую область предотвратили ввоз черешни, заражённой опасным вредителем

Восточная плодожорка известна своей высокой плодовитостью и способностью быстро наносить ущерб растениям.

Источник: Om1 Омск

Специалисты Россельхознадзора предотвратили поступление в Омскую область партии черешни, заражённой восточной плодожоркой — серьёзным вредителем, способным уничтожить урожай за короткое время.

По информации пресс-центра областного управления Россельхознадзора, в начале июня на один из складов временного хранения было доставлено около 3 тонн черешни из Узбекистана. В ходе инспекции груза сотрудники обнаружили бабочек восточной плодожорки.

Благодаря оперативным фумигационным мероприятиям удалось защитить местных садоводов и потребителей от потенциальной угрозы. Повторная проверка после обработки подтвердила, что в партии черешни больше не осталось вредителей.

Восточная плодожорка известна своей высокой плодовитостью и способностью быстро наносить ущерб растениям. Хотя эти насекомые имеют крылья, они летают крайне редко. Распространение вредителя происходит в основном через заражённые плоды и упаковку. Личинки и яйца восточной плодожорки могут причинить серьёзный ущерб сельскому хозяйству, что делает их особенно опасными для агропромышленного комплекса региона.