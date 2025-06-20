В Омскую область предотвратили ввоз черешни, заражённой опасным вредителем

Специалисты Россельхознадзора предотвратили поступление в Омскую область партии черешни, заражённой восточной плодожоркой — серьёзным вредителем, способным уничтожить урожай за короткое время.
По информации пресс-центра областного управления Россельхознадзора, в начале июня на один из складов временного хранения было доставлено около 3 тонн черешни из Узбекистана. В ходе инспекции груза сотрудники обнаружили бабочек восточной плодожорки.
Благодаря оперативным фумигационным мероприятиям удалось защитить местных садоводов и потребителей от потенциальной угрозы. Повторная проверка после обработки подтвердила, что в партии черешни больше не осталось вредителей.
Восточная плодожорка известна своей высокой плодовитостью и способностью быстро наносить ущерб растениям. Хотя эти насекомые имеют крылья, они летают крайне редко. Распространение вредителя происходит в основном через заражённые плоды и упаковку. Личинки и яйца восточной плодожорки могут причинить серьёзный ущерб сельскому хозяйству, что делает их особенно опасными для агропромышленного комплекса региона.