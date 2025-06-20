В Омскую область предотвратили ввоз черешни, заражённой опасным вредителем

Восточная плодожорка известна своей высокой плодовитостью и способностью быстро наносить ущерб растениям. Хотя эти насекомые имеют крылья, они летают крайне редко. Распространение вредителя происходит в основном через заражённые плоды и упаковку. Личинки и яйца восточной плодожорки могут причинить серьёзный ущерб сельскому хозяйству, что делает их особенно опасными для агропромышленного комплекса региона.