Завершена локализация последствий аварии буксира на Енисее

По данным заместителя министра экологии региона Юлии Гуменюк, удалось кардинально снизить содержание нефтепродуктов в реке в месте аварии и ниже по течению. Незначительные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ (1,58−2,18) наблюдаются только в двух из пяти точках отбора по правому берегу Енисея на расстоянии 1−2,8 км ниже места аварии. На левом берегу и по центру реки превышения не зафиксированы.