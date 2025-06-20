Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном ядерном ударе США по Ирану

Сообщения в СМИ о возможном применении Соединенными Штатами тактического ядерного оружия для ударов по объектам на территории Ирана являются спекуляциями. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.