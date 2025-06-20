Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном ядерном ударе США по Ирану

Сообщения в СМИ о возможном применении Соединенными Штатами тактического ядерного оружия для ударов по объектам на территории Ирана являются спекуляциями. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представитель Кремля, применение американской стороной ядерного оружия для ударов по объектам на территории Ирана стало бы катастрофическим развитием событий в ситуации на Ближнем Востоке.
Песков подчеркнул, что большое количество подобных спекуляций просто невозможно комментировать.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность нанесения удара ядерным объектам Ирана американскими Вооруженными силами. В качестве одной из целей глава Белого дома, по заявлению телеканала CBS, может стать центр обогащения урана в иранском городе Фордо.