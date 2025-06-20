Кравцов: Единый стандарт для всех учебных дисциплин введут в школах с 1 сентября

В российских школьных учреждениях с 1 сентября начнет действовать единый стандарт изучения всех дисциплин. Об этом в пятницу, 20 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
— Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится, — добавил он.
Кроме того, министр отметил, что теперь на изучение каждой отдельной темы в рамках конкретных предметов будет четко установлено время.
Грядущие нормы согласованы с положениями Трудового кодекса, что позволит упорядочить рабочую нагрузку преподавателей, передает РИА Новости.
1 сентября 2025 года для школьников введут нормы объема домашних заданий, а также установят допустимое количество контрольных и практических работ в день. Это позволит сократить уровень нагрузки на учащихся. «Вечерняя Москва» узнала подробности нововведения и то, как оно будет работать.