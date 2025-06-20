Предотвращает возрастные изменения: чем полезен креатин и где он содержится

Если человек кардинально меняет свой рацион питания (например, он не употреблял в пищу мясо и резко начинает его есть в большом количестве для восполнения дефицита креатина), то возрастают риски получить еще и огромную дозу холестерина, предупредила специалист. Добавки с креатином также имеют ограничения, такие как пищевая непереносимость.